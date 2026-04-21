巨人２―１中日（セ・リーグ＝２１日）――巨人が競り勝ち、連敗を２で止めた。１点を追う七回、平山の２点適時打で逆転した。３番手の中川が今季初勝利。中日は守備が乱れて、今季２度目の５連敗。◇ＤｅＮＡ１６―９阪神（セ・リーグ＝２１日）――ＤｅＮＡは今季初の２桁得点となる１６点を挙げ、４連勝を飾った。七回、押し出し四球と勝又の２点打、牧の適時打で勝ち越した。阪神の連勝は３で止まった。◇広島２―１ヤク