「巨人２−１中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）巨人が逆転勝ちで連敗を２で止めた。打線は相手先発・金丸に苦しめられ、六回まで無得点。だが、１点を追う七回に奮起した。無死一塁から、負傷離脱した泉口に代わり「６番・遊撃」でプロ初出場初先発したドラフト５位の小浜（沖縄電力）が、バスターで三遊間へゴロを転がした。遊撃内野安打となり、さらに相手の悪送球も絡み二、三塁。この好機で、平山が中前に２