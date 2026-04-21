[4.21 練習試合 U-19日本 1-1(PK6-5) 関東大学選抜]短い期間の刺激を噛みしめた。U-19日本代表候補は19日に東京ヴェルディと、21日に関東大学選抜と対戦。2試合で先発したFW徳田誉(鹿島)は「今日(関東大学選抜戦)のほうがチームとしてやらなきゃいけないことがちょっとずつできるようになった。短い期間だったけどゲームが2つあって、明らかに改善できた部分が多いのはよかった」と振り返った。U-19日本代表は昨年末の発足から