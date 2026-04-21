ルーマニアサッカー連盟は20日、ルーマニア代表監督にゲオルゲ・ハジ氏が就任することが決まったと発表した。「カルパチアのマラドーナ」の異名を持つハジ氏は、選手として3度のW杯に出場したルーマニアサッカー界のレジェンド。急逝した前任者の跡を継ぎ、25年ぶりの復帰となった。ルーマニア代表は3月の北中米W杯欧州予選プレーオフ準決勝でトルコに敗れ、W杯出場権を逃した。敗戦直後には前監督のミルチェア・ルチェスク氏