「わかってるつもりだった」何も告げず家を出た息子を思うと涙が止まらない▶▶この作品を最初から読む学校が好きでその日の出来事を楽しそうに話してくれていた中学生の息子・リツ。いつの間にやら反抗期が始まり、親子関係もギクシャクし始めます。そして中２の秋を過ぎた頃には不登校となり、部屋に閉じこもる日々を送るように。声のかけ方すら分からず、母の不安は募るばかり…。本人の意思で高校には進学することな