「彼は本当に私のことを愛してるのかな？」--そんな不安を感じたこと、一度はあるはず。男性は感情表現が控えめな人も多く、愛情を言葉で伝えるのが苦手なタイプも珍しくありません。けれど、彼の「本命サイン」は、実は日常の中にしっかり表れているものなんです。気持ちを察しようとしてくれるたとえば、「元気なさそうだけど大丈夫？」「疲れてる？」とあなたの心の変化に気づいてくれる時。それは、あなたの気持ちに寄り添いた