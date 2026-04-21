特に大きな問題があったわけではないのに、気づけば距離ができている。そんな“変化”に心当たりはありませんか？いくら本命同士だったとしても、冷めていくときはゆっくりと進んでいきます。一緒にいることが“当たり前”になりすぎたとき一緒にいることが当たり前になりすぎると、関係のバランスが崩れることがあります。無意識のうちに相手への感謝や気遣いが減り、「いて当然」という空気が強くなるのです。この小さな変化が積