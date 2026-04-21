いざ男性と交際してみたけど交際前との印象と全然違う、時間が経つにつれて違和感が出てきたという経験、女性なら誰しもあると思います。そこで今回は、そんな彼と「うまくいかない」と感じる瞬間について紹介します。｜周りの人から交際を反対される家族や友達から交際そのものを反対されるようなら、その恋は残念ながら「うまくいかない」でしょう。例えば「彼氏が自分の親友の彼氏だったら、私は交際に賛成できるか？」と客観的