不倫関係を続けていると、以前は相手から会いたいと言ってくれていたのに、気づけばその言葉がなくなっている。連絡は続いているのに、どこか距離を感じるなどの違和感を覚える瞬間があるはず。そんな風に不倫関係は、はっきり終わるよりも“静かに変わっていく”ことがほとんどです。会う理由が“曖昧”になっている以前は会うこと自体に意味があったのに、最近は「タイミングが合えば」「近くに来たから」など、理由が軽くなって