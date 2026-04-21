「しっかりメイクしているのに、なぜか浮いて見える」と違和感を覚えたことはありませんか？メイクの印象は、上手いかどうかよりも“なじんでいるか”で決まるもの。自然体で素敵に見える女性との“決定的違い”は、細かなやり方にあります。ベースと首の色がつながっていない自然体で素敵に見える人は、顔だけ明るくなりすぎていません。ファンデーションを塗ったあと、フェイスラインをスポンジで軽くぼかして、首との境目をなじ