【ロンドン＝市川大輔】世界トップレベルの理系大学である英インペリアル・カレッジ・ロンドン（ＩＣＬ）と東京科学大は２０日、教育や研究など幅広い分野で協力を深める戦略的連携を結んだ。ＡＩ（人工知能）やロボット、生命科学など先端技術の研究を強化し、日英産業界の発展を促す。東京科学大は前身の東京工業大と東京医科歯科大時代からそれぞれＩＣＬと学生や研究の交流を続けていた。今回の連携で東京科学大とＩＣＬは