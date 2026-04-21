三陸沖を震源とする最大震度５強の地震で「後発地震注意情報」が発表され、対象となった北海道から千葉県の沿岸部では２１日、住民らが備蓄品の確保などを進めた。昨年１２月に初めて発表された際は、注意情報の浸透不足も課題となり、国や自治体は啓発強化に乗り出している。水買い求め注意情報の対象となっている仙台市宮城野区のホームセンター「ダイシン幸町店」では２１日、ペットボトルの水を買い求める人が相次いだ。家