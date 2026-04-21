HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、現役アイドルたちが練習生時代の精神的な壁について語り、ヒコロヒーが独自の視点で笑いを誘った。【映像】ヒコロヒーが言われたい言葉（スター性を評価されたHYBE練習生も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘