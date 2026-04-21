扱いやすくて万能なミディアムヘアですが、「無難にまとまるけど、なんだか今っぽく見えない」と感じたことはありませんか？長さがある分、重さと動きのバランスが曖昧になりやすく、印象がぼやけて見えることもあるのがミディアムヘアの特徴のひとつ。若々しく見せるために大切なのは、“どこに動きをつくるか”です。そこで今回は、自然にマイナス5歳見えを叶えるミディアムヘアを３つ紹介します。自然な立体感を生む“くびれミ