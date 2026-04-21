元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が21日、自身のXを更新。NHK時代の先輩アナと再会したことを明かした。中川は「大好きなNHKアナの先輩とフリーになってから初めてお会いできたんだけど」と報告。続けて「お別れしてから私にとって中川ちゃんはいつまでも可愛い後輩なので何かあったらいつでも連絡してねってメッセージをいただいて...」と、もらった言葉をつづり「うれしくて泣きそうになりました」と感激した。また「し