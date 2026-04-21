◆パ・リーグ日本ハム３―１楽天（２１日・エスコンフィールド）新庄剛志監督が、１０勝１１敗と苦戦しているここまでの戦いを総括した。開幕から２０試合を消化し、ここまでの戦いの振り返りを求められた指揮官は「はっきり言ってスタートダッシュは失敗してますね。でも４月５割で乗り越えられたら、全然。いまファイターズの野球ができてないんで。もちろん勝ち越しでいくのが一番いいと思うんですけど、そこまで欲を持た