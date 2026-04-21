◆パ・リーグロッテ７―４オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスのボブ・シーモア内野手の「開花」は近そうだ。６回１死一、三塁で右前へ同点打。２３打席ぶりの安打を記録し「とりあえず一本出てよかった」と安どの笑みをこぼした。ホームランに特化した大砲として新加入し、野手の外国人は一人だけ。ここまで１７試合で打率２割１分１厘、５打点と日本野球に適応している途中だ。シーモア本人も「シー