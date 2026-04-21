１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」が２１日、神奈川県内で８枚目シングル「Ｐｕｌｓｅ」のリリース記念イベントを行った。「共鳴する青春の鼓動」をテーマにした新譜のタイトルにちなみ、許豊凡が「ここには脈アリの１１人が集まっています」とあいさつ。田島将吾が「脈拍上げる準備はできてますか？」と呼びかけると、西洸人も「ＩＮＩとＭＩＮＩ（ファンネーム）は共鳴できてるよね？」と相思相愛ぶりをのぞかせ