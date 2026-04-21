7人組グループ・Travis Japanの最新シングル『陰ニモ日向ニモ』が、21日発表の『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位を獲得しました。最新シングル『陰ニモ日向ニモ』の初週売り上げは27.2万枚でグループ最高の初週売り上げを記録。この記録は昨年発売した1stシングル『Say I do / Tokyo Crazy Night』の累積売り上げ17.3万枚も超えてグループ最高累積売り上げ作品となりました。さらに、1stシングルから2作連続のシング