レプロエンタテインメントとつばさレコーズによる『新グループお披露目会見』が20日、東京・浅草九劇で行われ、ワインをテーマにした新グループ『SHiZUKU（しずく）』を発表。メンバー入りを果たした多彩な経歴を持つ5人がお披露目されました。『人生の第二章を切り拓（ひら）け！』をキャッチコピーに掲げ、去年12月より25歳以上の男性を対象に募集したオーディションが開催。“ワイン”をテーマとしたグループ結成に向け、約500