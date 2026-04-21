厚生労働省はきょう、再生医療を受けた患者のうち少なくとも5人が体調不良を訴えたにもかかわらず、必要な報告や原因究明をせずに再生医療の提供を続けていたなどとして、治療を行った福岡市のクリニックに再生医療の提供を一時停止するよう緊急命令を出しました。緊急命令を受けたのは、再生医療を行った福岡市の「医療法人社団禮聖会トリニティクリニック福岡」です。厚生労働省によりますと、このクリニックでは、2023年5月に行