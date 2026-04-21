日本共産党の山添拓参院議員が20日にX（旧Twitter）を更新。今秋の国会提出が見送りになったことが報じられた「スパイ防止関連法」について、「戦争国家体制のステップ」と指摘し、困惑の声を集めている。 政府が策定を進めている外国勢力による諜報活動を取り締まる「スパイ防止関連法（新法）」。一方、毎日新聞は20日、政府が今秋の臨時国会での提出を見送り、来年の通常国会以降の提出で調整していることを報じた。 山添議