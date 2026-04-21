「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）阪神は今季最大３点差を逆転されると、今季初の２桁失点で敗戦。先制した試合は９連勝中だったが、“神話”が崩れ藤川球児監督の通算１００勝目はお預けとなった。阪神の１試合１６失点は１９年７月２８日の巨人戦（東京ドーム）以来で７年ぶり。序盤は阪神ペースだった。初回先頭・近本が深沢の４球目を捉え右翼線へ二塁打。中野が右前打で続くと、森下の併殺打の間に