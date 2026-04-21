佐藤二朗と橋本愛がW主演を務めるフジテレビ系火9ドラマ『夫婦別姓刑事』の第2話に武井壮が格闘家役としてサプライズ登場。また第3話ゲストとして、コウメ太夫と中川晴樹の出演が発表された。 参考：『夫婦別姓刑事』は『おくさまは18歳』へのオマージュ？秋元康の“考察”はハマるのか 本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステ