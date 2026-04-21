京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、養父が遺体遺棄を認め、殺害もほのめかしているという。この一件で「やっぱり子連れ再婚は危険」「シングルマザーは恋愛などするな」という方向に世論が流れつつあるのが気になるところだ。報道することはもっとたくさんあるはずなのに、テレビでは毎日、このニュースを流し続けていた。まるで視聴者を洗脳するかのように。その報道のありようの方がよほど危険なのではないかと危