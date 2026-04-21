青根（あおね）温泉は、戦国時代の1528年に地元の豪族がアオヌキという木の根元からお湯が湧き出しているのを発見したことが始まりとされています。その歴史は500年近くにおよび、江戸時代には仙台藩主・伊達家の「御殿湯（ごてんゆ）」が置かれた由緒ある名湯です。大正時代には与謝野晶子が歌に詠み、歴史小説家の山本周五郎が傑作『樅（もみ）ノ木は残った』を執筆した地としても知られています。蔵王連峰（ざおうれんぽう）の