言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、フレッシュな香りを連想させる言葉から、欧州の歴史あるブランド名、そして人の性質を表す美しい日本語まで、3つの言葉を用意しました。カタカナ語とひらがな言葉が混ざり合う中で、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。言葉がカチッとはまる感覚を楽しみながら、挑戦してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを