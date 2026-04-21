7回DeNA無死満塁、勝又が中前に2点打を放つ＝横浜DeNAがともに今季最多の14安打16得点で4連勝。同点の七回に勝又の2点打などで4点を勝ち越し、1点差に迫られた八回も勝又の適時打などで突き放した。阪神は5回6失点の才木を筆頭に投手陣が乱れ、連勝が3で止まった。