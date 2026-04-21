7回DeNA無死満塁、勝又が中前に2点打を放つ＝横浜DeNAがともに今季最多の14安打16得点で4連勝。同点の七回に勝又の2点打などで4点を勝ち越し、1点差に迫られた八回も勝又の適時打などで突き放した。阪神は5回6失点の才木を筆頭に投手陣が乱れ、連勝が3で止まった。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 2. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 3. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 4. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 5. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 6. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 7. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 8. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 9. 京都遺体「ストーリ作りやめて」
- 10. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 1. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 2. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 3. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 4. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 5. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 6. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 7. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 8. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 9. 市所有の土地に家電56台不法投棄
- 10. 男児遺棄「一番心配なことは」
- 1. 高市首相「全ては国民のために」
- 2. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 3. 大腸がんで死去した妻の遺骨食す
- 4. 逮捕の父「取材迷惑」怒鳴った?
- 5. 男児は「お母さん大好きだった」
- 6. JKに痴漢? 元教師は「後悔の涙」
- 7. 未成年を狙う大人の「悪辣手口」
- 8. 男児遺棄「差し控える」は異例
- 9. トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
- 10. 日本代表の選手 11歳で性加害か
- 1. 日本ブルーベリー 台湾で不合格
- 2. かつて世界最大の氷山、砕け散る
- 3. チンパンジー内戦状態 ウガンダ
- 4. おもてなしが一流 日本文化絶賛
- 5. 台湾総統、中国の圧力で外遊中止
- 6. 藤井風が香港公演中止 理由不明
- 7. 「NISA貧乏」若者の焦りに懸念
- 8. 南大西洋でかつての世界最大氷山砕け散る
- 9. サウナに良い効果 研究で判明?
- 10. キリスト像破損の兵士を拘禁処分
- 1. UDトラックス 1万3千台リコール
- 2. 卵が高値 安く買える穴場を発見
- 3. SBI証券の新NISA これをやればOK
- 4. とんこつ一強の地で味噌ラーメン
- 5. ノジマ 買収額は約1100億円に
- 6. 若者の6割が「クルマ離れ」実感
- 7. 離婚で大損しやすい女性の共通点
- 8. 三菱UFJ銀行 個人預金の獲得に力
- 9. 気温45度想定 新機能ウェア発表
- 10. 夢のFIRE生活 2年で辞めた理由
- 11. 旧奈良監獄を活用した施設、公開
- 12. リーマンショック再来の鍵はAI
- 13. IT未経験でもSIer内定 コツ解説
- 14. ANA「燃油サーチャージ」導入へ
- 15. 「メンタルがいつも安定している人」がやっている、“朝晩1分ずつ”のシンプルな習慣
- 16. 月収100万?空前のタクシーバブル
- 17. 現職を完全無視 役職定年の末路
- 18. ナフサ不足なら生理用品も影響か
- 19. 仙台駅の立地は全国的にも非常に珍しかった。移転を繰り返さないことで生まれた「急カーブ」の正体
- 20. 中部最大の連立化、名鉄″知立要塞″ 3度の延長で17年遅れも来年は一部高架化予定。その原因・現状＋若林駅の高架化は？
- 1. 中国が国際地位を脅かす懸念材料
- 2. ASUS ルーター新製品を発表
- 3. Bluetoothヘッドフォン買い替え
- 4. NASAの月計画 撮影機材の1つ
- 5. dポイントの不正利用防止 新機能
- 6. 【買うべき？】DJI Osmo Pocket 4登場！前作からの「確かな進化」と損しない選び方
- 7. 約6,500円で破格のスペック！最初の1台に買うべき神コスパヘッドホン「HAYLOU S40」
- 8. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
- 9. 携帯の電源を切るルールの根拠
- 10. 「OPPO Find X9 Ultra」グローバル向けに正式発表、日本でも今夏登場
- 11. NTTドコモ、最強タフネススマホ「Galaxy Active neo SC-01H」を11月12日に発売！気になる価格をチェック――本体価格5万8968円で実質2〜3万円に
- 12. GitHubが2025年の透明性レポートを公開、削除されたプロジェクトは4万7228件で過去最高
- 13. あしかがフラワーパークの「大藤」が満開。昨年より1週間早く見頃に
- 14. ミャクミャク好き必見！「EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」
- 15. 鍵も財布もスマートフォンもまとめて探せる「Tile スターターパック」レビュー
- 16. 赤城耕一の「アカギカメラ」 第139回：標準ズームレンズの食わず嫌いを治した「シグマ24-105mm」という焦点域の思想
- 17. 孫社長公認"ハゲの歌"に物議
- 18. 「初音ミクになった気持ちですよね」、あの小林幸子がボーカロイド化する「Sachiko」がこぶし再現プラグインや本人の掛け声など400以上の素材付きで登場
- 19. 僕らのインフラを守る新たな味方「太陽光発電飛行船」を紹介するぜ
- 20. モトローラ、メタルボディーでデュアルカメラ搭載のSIMフリースマホ「Moto G5S Plus」を10月6日より順次発売！価格は4万1904円で、事前予約受付中
- 1. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 2. 村上宗隆58HRペースなのに放出論
- 3. 大谷の52試合連続出塁 韓で歓喜
- 4. 日本史上最大の一戦は短期決戦か
- 5. 負傷の米投手 インスタで報告
- 6. そっくりだ 村上と似ている選手
- 7. りくりゅう ギャラは1000万円超?
- 8. 大谷 MLB9年目で3番目に遅い
- 9. 大谷ルールに「理解できない」
- 10. 廃止すべき 大谷ルールに反発
- 1. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 2. 京都遺体「ストーリ作りやめて」
- 3. 「推し活は異常」アイドルが提起
- 4. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
- 5. てんちむ 婚約前の「体の関係」
- 6. 田辺智加 不摂生が「目に出た」
- 7. くるまの「ヤッた日」永野把握?
- 8. 中居正広氏「再始動」の可能性か
- 9. 元セクシー女優がプロレスラーと結婚して二児の母に。引退後の今「否定も後悔もしていない」
- 10. 後輩とホテルへ「最低」夫に憤慨
- 1. 弟の相続人が赤の他人 兄が絶句
- 2. 50代買うべきしまむら名品 絶賛
- 3. 定年夫から感謝の贈り物 妻絶句
- 4. 両親から全裸追放宣告され、悲痛
- 5. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 6. 自然に白髪をぼかすヘアスタイル
- 7. ユニクロ神デニムの50代着回し術
- 8. 沖縄出身歌手 シンママ明かした
- 9. 甘すぎ? 大人のフリルブラウス
- 10. そろそろジャケットを本格稼働