◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神はDeNAに大敗し、連勝が「3」で止まった。序盤から点の取り合いになり、7回に6―6に追いつくも、その裏に4失点。8回に3得点して9―10まで追い上げたが、その裏に再び6失点する悪循環だった。昨季、ブルペンを支えた及川雅貴、石井大智を欠く中で、7、8回に計10失点を喫したリリーフ陣に課題が残った。打線は3二塁打した佐藤輝明を中心に14安打9得点したが、投打が