天皇皇后両陛下は、日本とモンテネグロの外交関係樹立20周年に際して来日中のモンテネグロ大統領夫妻を皇居に招き、面会されました。両陛下は午後4時半ごろ、お住まいの御所でモンテネグロのミラトビッチ大統領夫妻を笑顔で出迎え、握手を交わされました。大統領夫妻は、日本とモンテネグロの外交関係樹立20周年にあわせて来日中で、両陛下が面会するのは初めてです。宮内庁によりますと、1976年に上皇ご夫妻がモンテネグロ（旧ユ