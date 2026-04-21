重厚感のあるレザーシューズは、質のよしあしで履き心地や物持ちがまったく異なるアイテムのひとつ。そこで今回は、コーデにオトナな品を添えてくれる「一生モノの靴」をご紹介します！どんな服にもマッチするベーシックなデザインだから、着回しにもぴったり♡長く使えるいい靴を買いましょう重厚感のあるレザーシューズは、質のよしあしで履き心地や物持ちがまったく異なるアイテムのひとつ。オトナな品を添える、一生モノ