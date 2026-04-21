◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人が、接戦をものにした。１点を追う７回にドラフト５位・小浜のプロ初安打などでチャンスをつくり、平山がプロ初打点となる逆転２点打を放って試合を決めた。試合前練習では泉口に打球が当たり救急搬送され、脳しんとう特例措置で登録抹消。アクシデントに見舞われたが、若手選手が躍動して連敗を２で止めた。試合後の阿部監督の一問一答は以下の通り。―試合前に心