◆パ・リーグ日本ハム３―１楽天（２１日・エスコンフィールド）日本ハムは先発した達孝太投手が、７回２安打１失点と好投。田中、柳川とつないで逃げ切り、達が今季２勝目、柳川は５セーブ目を挙げた。打っては同点の４回２死二塁から、奈良間が顔付近の高さの真っすぐを決勝の左越え適時二塁打。水野も左前適時打で続き、リードを広げた。快勝と言える内容だったが、新庄剛志監督は開口一番「大変ですね１試合、１個勝つ