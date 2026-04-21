◆パ・リーグロッテ７―４オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・岸田護監督は田嶋の「変身」を評価した。開幕３戦目の楽天戦（３月２９日・京セラドーム大阪）を託し、１回２失点で降板させていた左腕。中２２日のマウンドでは５回４失点だったが、最速は１４８キロと直球に力強さを見せた。「前回の登板というところがあって、違いを見せようというね。出力も出ていたと思いますし」と強調。ここ６シー