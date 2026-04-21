歌手の福山雅治さん（57）が、5年9か月ぶりとなる通算13枚目のオリジナルアルバムを9月9日にリリースすることが21日に発表されました。2020年にリリースした『AKIRA』以来となるアルバムには、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の主題歌となった『想望』や、B'z の稲葉浩志さんをゲストに迎えた『木星 feat. 稲葉浩志』など、福山さんが2021年から2026年にかけて発表してきた楽曲に加え、未発表音源が収録予定だとい