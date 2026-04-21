モデルのみりちゃむこと大木美里亜（23）が21日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。“猫の恩返し”について語った。「猫に助けられたことはあるか？」と聞かれたみりちゃむは「うちの子、“おむすび”って名前の子がいて」と愛猫について話し始めた。さらに「近所で虐待をされているというので、保護しに行った子なんですけど、その名前をつけた後に、その名前のドラマが決まったことがあ