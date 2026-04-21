東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで１９日に行われたファーム・リーグの巨人―楽天戦は、読売新聞販売店（ＹＣ）による読者感謝デーとして開催された。スタジアム内に設けられたＹＣの特設ブースでは、応援メガホンが配布されたほか、ジャイアンツグッズなどが当たる抽選会も行われ、ファンが列を作っていた。試合前には、打撃練習の見学ツアーなども行われた。この日は好天に恵まれ、球場には多くの観客が集まり