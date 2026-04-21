ホルムズ海峡をめぐる緊張が続く中、ペルシャ湾に足止めされていたクルーズ船6隻が21日までに海峡を通過したことが分かりました。船舶追跡サービス「マリントラフィック」によりますと、サウジアラビア系のクルーズ船など6隻は、イランのアラグチ外相が封鎖の解除を発表した4月17日から21日までの間までに、ホルムズ海峡を通過したということです。クルーズ船は2月末にアメリカ・イスラエルとイランによる戦闘が始まって以降、ペル