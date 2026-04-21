全長4.3m超えの流麗ボディにSUVの力強さを融合シトロエンがインドなどのニーズに合わせて独自開発した新型SUVクーペが「バサルト（Basalt）」です。2024年8月17日のデビュー以来、その美しさで注目されてきましたが、2025年9月5日に発表された最新の「バサルトX（Basalt X）」では、その魅力がさらに引き上げられました。ボディサイズは全長4352mm×全幅1765mm×全高1593mm。日本で大ヒットしているトヨタ「ヤリスクロス」（全