結婚すると、ママにとって「義実家」とのつき合いがはじまります。年末年始の挨拶や帰省、子どもの誕生や成長の節目など、家族ぐるみの交流が続く家庭もあるでしょう。一方で、さまざまな事情から義家族とほとんど顔を合わせないというケースもあるようです。今回の投稿者さんは、こんな思いを打ち明けました。『義家族に5年も会っていない。今後どうなるのかな。冠婚葬祭とかさ、なんとなく考えてしまうときがある』普段は気にし