控訴棄却、一審の「実刑判決」を支持 去年8月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学3年生の女子生徒（当時14歳）を車ではねて重体にさせたとして、過失運転傷害の罪に問われた酒田市の無職の男（63）の控訴審判決が21日、仙台高裁秋田支部で言い渡されました。 【写真を見る】加速しノーブレーキではねた酒田市女子中学生意識不明事故男の控訴は棄却…高裁の判決要旨からこれまでの流れと論点を見る（山形）