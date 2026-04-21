新潟県三条市西四日町で4月21日正午前、木造2階建てのアパート茜荘から出火。1階の住民から「屋根裏が燃えている」と消防に通報がありました。 【リポート】 「現場は周りにも家が建ち並んでいて、密集している場所です」 火は約4時間後に消し止められましたが、火元のアパートが全焼したほか、周りの住宅7棟の一部を焼きました。 この火事でアパートの1階に住む40代の女性が足にやけどを負っています