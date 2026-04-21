新潟県佐渡市の両津地区の漁港で水揚げされていたのは“黒いダイヤ”とも言われるクロマグロ。4月20日は丸々と太った150kg前後のクロマグロが80本ほど水揚げされていました。 【内海府漁業生産組合本間信俊 組合長】 「記憶にない。（これだけ）この大型が入るというのは。40～60kgというのはあるが、こんな大型がこれだけ（入るの）はない」 寒ブリが不漁だっただけに、連日続くマグロの大漁に漁師もホッと胸をなでおろ