ミラノ・コルティナオリンピック、男子スキークロスに出場した新潟県胎内市出身の須貝龍選手が4月20日、胎内市役所を訪問。大ケガを抱える中でも「ふるさとの期待を力に変えた」と話しました。 【松村道子アナウンサー】 「ふるさと、胎内市の市役所に須貝選手が到着しまし。た職員の大きな拍手に包まれています。笑顔です」 今年2月、ミラノ・コルティナオリンピックの男子スキークロスに出場した須貝龍選手