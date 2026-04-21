サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、アルビレックス新潟はFC今治を下し、ホーム307日ぶりの勝ち点3をつかみました。 【井上聖貴アナウンサー】 「法人設立30周年記念試合となる今回の一戦。クラブ、選手、サポーター、みんなが欲しいのは、ホーム約10ヵ月ぶりの…？」 【サポーター】 「勝ち点3」 【サポーター】 「圧勝して勝ちたい」 【サポー