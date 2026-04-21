4月21日午前、新潟県阿賀野市の阿賀野川で川の安全点検を行っていた小型船が転覆する事故があり、船に乗っていた60代男性が川に流され死亡しました。 【記者リポート】 「船が転覆したとみられる現場では、消防関係者がボートの上から確認作業を行っています」 4月21日午前11時半前、阿賀野市新保の阿賀野川で「ボートが転覆して川に流された」と船を運航する会社の関係者から消防に通報がありました。 転覆