◇パ・リーグ西武6―4ソフトバンク（2026年4月21日ベルーナD）西武が手痛いアクシデントに見舞われた。1番・桑原将志が初回に左翼線三塁打。その走塁中に左大腿裏を痛め、代走を送られて途中交代した。そのまま所沢市内の病院で検査を受け、肉離れの診断。長期離脱は避けられず、22日に出場選手登録を抹消される。西口監督は「非常に心配。約1カ月ぐらいで実戦復帰できるんじゃないかと」。今季はDeNAからFAで加入