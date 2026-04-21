ドル買い反応、３月米小売売上高が予想上回る伸び＝ＮＹ為替 ３月米小売売上高は前月比+1.7％と前回の+0.7％から大幅に上昇。市場予想+1.4％を上回った。ガソリンなどを除いたコントロール指数も+0.7％と前回の+0.6％および市場予想+0.2％を上回った。強い結果に米債利回り上昇とともにドルが買われている。 USD/JPY159.17EUR/USD1.1762GBP/USD1.3515