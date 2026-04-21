トランプ米大統領 「イラン戦争に完全に勝利した」 市場や原油価格への影響にもかかわらずイランへの介入を擁護 もし今すぐイランから撤退したら、復興には20年かかるだろう 米国から石油を輸入している他国を称賛 株式市場の上昇に注目 新しいFRB議長が利下げしないとすれば残念だ イランとの良い合意をしたいが、焦ってはいけない 「反逆者」に急がされたくない