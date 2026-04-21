リンクをコピーする

米１０年債利回りは４．２６３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（日本時間21:37）（%） 米2年債 3.752（+0.031） 米10年債4.263（+0.012） 米30年債4.878（-0.001） ドイツ2.973（-0.007） 英国4.851（+0.017） カナダ3.435（-0.004） 豪州4.907（-0.030） 日本2.386（-0.001） ※米債以外は10年物